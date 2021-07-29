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Минэкологии РТ сообщило о результатах отобранных проб на озере Средний Кабан после мора рыбы

20:59, 29.07.2021
Минэкологии РТ сообщило о результатах отобранных проб на озере Средний Кабан после мора рыбы
Фото: eco.tatarstan.ru

В пробах воды, отобранных на озере Средний Кабан, выявили незначительные превышения по сульфатам, железу и марганцу. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В ходе обследования экологи не выявили сброса сточных вод, замор рыб подтвердился. Результаты лабораторных исследований передали в Волжско-Камское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РТ для принятия мер, поскольку на данной территории располагается организация, которая осуществляет сброс в водный объект и подлежит федеральному надзору.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в Гидрометцентре РТ сообщили, что на озере Средний Кабан после мора рыбы зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации азота нитритного.

В минувший четверг пользователи соцсетей пожаловались на испорченную воду в озере Средний Кабан в Казани. «Реальному времени» в пресс-службе Минэкологии РТ подтвердили факт замора рыбы. Специалисты взяли пробы воды, провели анализ на содержание кислорода в озере. Этот показатель установился на критически низкой отметке — 1,2 мг/куб. дм при норме не менее 6 мг/куб. дм. Завкафедрой природообустройства и водопользования, завлабораторией оптимизации водных экосистем КФУ Нафиса Мингазова объяснила, что причин замора рыбы несколько: влияние эвтрофирования («цветения» воды), загрязнение водоема и жара. Все подробности — в материале «Реального времени».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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