Специалисты обнаружили на озере Средний Кабан превышение азота нитритного после мора рыбы
На озере Средний Кабан после мора рыбы зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации азота нитритного. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Специалисты ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» провели отбор проб поверхностных вод 22 июля возле ж/д моста через протоку между озерами Средний и Нижний Кабан, за территорией зоопарка «Река Замбези».
Анализ проб показал, что содержание загрязняющих веществ не превышает установленных норм: растворенный кислород — 6.39 мг/дм3; рН — 7.51 ед. рН; азот аммонийный — 0.066 мг/дм3.
Количество азота нитритного — 0.035 мг/дм3 (1.8 ПДК).
Источник загрязнения вод: хозяйственно-бытовые стоки, сточные воды пищевых предприятий. У человека азот нитритный вызывает слабость, сонливость, ощущение усталости, тошноту, ухудшение работы почек, сердца (сердцебиения), печени, нервной системы. Способствует развитию вредной микрофлоры кишечника и вторичной интоксикации организма.
В минувший четверг пользователи соцсетей пожаловались на испорченную воду в озере Средний Кабан в Казани. Местные жители заподозрили, что в протоку между улицами Мостовой и Воскресенской предприятия «сливают какую-то отраву»: трава покрыта чем-то белым, в ней и в самом озере много мертвой рыбы. «Реальному времени» в пресс-службе Минэкологии РТ подтвердили факт замора рыбы. Специалисты взяли пробы воды, провели анализ на содержание кислорода в озере. Этот показатель установился на критически низкой отметке — 1,2 мг/куб. дм при норме не менее 6 мг/куб. дм. Завкафедрой природообустройства и водопользования, завлабораторией оптимизации водных экосистем КФУ Нафиса Мингазова объяснила, что причин замора рыбы несколько: влияние эвтрофирования («цветения» воды), загрязнение водоема и жара. Все подробности — в материале «Реального времени».ОбществоИнфраструктураПроисшествия Татарстан
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