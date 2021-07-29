Эрдоган: Турция отмечает успехи Татарстана в области производства продукции халяль

Турция отмечает успехи Татарстана в области производства продукции халяль высокого качества. Об этом говорится в приветствии президента Турции Тайипа Эрдогана. Его зачитал главный советник Муджахит Кучукылмаз на пленарном заседании экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».

— Турция прилагает очень большие усилия для стандартизации продукции высокого качества, в особенности халяль. Мы считаем те старания, усилия, которые предпринимает Татарстан (в этой области, — прим. ред.), в особенности KazanSummit, — стоит их упомянуть отдельно и поблагодарить за них, — говорится в послании президента страны.

Фото: tatarstan.ru

Турцию и Россию связывают экономические и дружественные отношения, в Анкаре придают особое внимание саммиту в Казани, передает ТАСС.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что Турция вложила в экономику Татарстана порядка $2 млрд, и добавил, что регион заинтересован в расширении проектов турецкого бизнеса. Министр торговли Турции отметил, что до пандемии коронавируса товарооборот двух республик превышал $480 миллионов, а 2020 году составил $360 млн. Ожидается, что в краткосрочной перспективе объем взаимной торговли достигнет $1 миллиарда.



Татьяна Леухина