Озеро в Богородском спасено после публикации «Реального времени»: дорожники «раскопали» протоки за сутки

Фото: предоставлено жителями Богородского

Озеро в селе Богородское, в защиту которого поднялись жители одноименного сельского поселения и казанцы, сохранит свои источники и природную красоту. После выхода статьи в «Реальном времени» дорожные рабочие раскопали засыпанное песком место пересечения будущей трассы и реки Крутовка и проложили трубы, чтобы вода могла беспрепятственно продолжить свой путь к озеру.



Восстановительные земельные работы были поведены спустя два дня после публикации истории об угрозе высыхания озера в Богородском. Мы рассказывали, как в ходе работ в рамках очередного этапа строительства Вознесенского тракта дорожники закопали участок малой речки, преградив ей путь к озеру. В результате водоем лишился своего источника. Обнаружившие это местные жители, а именно 126 человек, направили коллективное письмо, требуя убрать «песочную пробку», а вместо нее проложить трубы для сохранения протоки.

«Удивительно, но результат есть»

— Труба проложена, русло очищают, — подтвердила активист поселения Ирина Яппарова. — Были сегодня на месте лично, чтобы убедиться.



По ее словам, восстановительные работы были проведены оперативно. «Удивительно, но результат есть и в рекордно короткие сроки», добавила она и сердечно поблагодарила всех, кто принимал активное участие в спасении озера, поддерживал и просто сопереживал.

— Кого тут только нет. И зайцы бегают, и бобры с ондатрами. Короче целый зоопарк, — радуется сохранению водоема и его фауны еще один местный житель Дмитрий.

Позднее жители Богородского добавили, что с ними связались чиновники из Кабинета министров РТ, выразив восхищение в отношении активности и оперативности действий инициативной группы:

— Заверили, что не оставят эту ситуацию без пристального внимания, если что-то пойдет не так.

Между тем, некоторые все еще опасаются, что проблема решена не окончательно и угроза озеру сохраняется: «Это времянка, расслабляться рано». Жители Богородского договорились пристально следить за продолжением строительных работ на этом участке, чтобы ситуация не повторилась.

Луиза Игнатьева, фото: предоставлено жителями Богородского