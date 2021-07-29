В Тюмени ликвидировали главаря и участника ячейки ИГ* — они готовили теракты

В Тюмени пресекли деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации «Исламское государство»*. Сотрудникам ФСБ удалось нейтрализовать ее главаря и участника.

В состав террористической ячейки входили граждане одной из республик Центрально-Азиатского региона. По распоряжению зарубежных эмиссаров ИГ* они готовили теракты в местах массового скопления людей.

При задержании в ночь на 29 июля главарь ячейки и его сообщник оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ. Они пытались извлечь средства террора из заранее оборудованного на окраине Тюмени тайника.

В ходе осмотра места происшествия и обысков у ликвидированных террористов нашли готовую к применению самодельную бомбу, огнестрельное оружие, боеприпасы, средства связи и религиозную литературу, пишет ТАСС.

В начале июля в Подмосковье за подготовку теракта задержали боевика «Исламского государства»*. Заготовку самодельной бомбы и компоненты взрывчатки изъяли у него при обысках по месту жительства и работы. Задержанный признался, что готовил теракт.



*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года.



Татьяна Демина