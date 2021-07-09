В Подмосковье за подготовку теракта задержали боевика ИГ*

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В Подмосковье за подготовку теракта задержали боевика «Исламского государства»*, сообщили в ГСУ СК по Московской области.

Заготовку самодельной бомбы и компоненты взрывчатки изъяли у него при обысках по месту жительства и работы. Задержанный признался, что готовил теракт.

Как уточняет «РИА Новости», в отношении 21-летнего гражданина одного из соседних государств возбудили уголовное дело по подозрению в участии в деятельности террористической организации.

По данным следствия, подозреваемый вступил в ряды ИГ* по собственной инициативе. В июне он планировал совершить теракт в Московском регионе.



*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года.

Маргарита Головатенко