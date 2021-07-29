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Медведев проиграл в четвертьфинале турнира по теннису на Олимпиаде-2020

13:57, 29.07.2021
Медведев проиграл в четвертьфинале турнира по теннису на Олимпиаде-2020
Фото: vk.com/tennisrussia_ru

Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Пабло Каррено-Бусте в четвертьфинале турнира по теннису в рамках Олимпийских игр-2020 в Токио.

Для победы над лидером российской сборной испанскому теннисисту понадобилось два сета и 1 час 42 минуты. После этого поражения Медведев завершил свое выступление на Олимпиаде-2020.

В полуфинале Каррено-Буста сыграет с россиянином Кареном Хачановым, обыгравшим француза Уго Умбера.

Спорт
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