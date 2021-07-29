Теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио
Российский теннисит Карен Хачанов в трех сетах обыграл француза Уго Умбера в четвертьфинале соревнований по теннису в одиночном разряде среди мужчин в рамках Олимпийских игр — 2020 в Токио.
Продолжительность поединка составила 2 часа 34 минуты. Благодаря этой победе Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира.
Его следующим соперником может стать россиянин Даниил Медведев, который сегодня сыграет против испанца Пабло Карреньо-Бусты.
Напомним, ранее оба россиянина успешно прошли стадию 1/8 финала. Подробнее о выступлении российских теннисистов на Олимпиаде-2020 читайте в материале «Реального времени».Спорт
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