Нияз Ильясов выиграл бронзу в дзюдо на Олимпиаде-2020 в Токио
Россиянин Нияз Ильясов обыграл грузина Варлама Липартелиани в соревнованиях по дзюдо среди мужчин в рамках Олимпийских игр — 2020 в Токио.
В поединке за третье место в весовой категории до 100 кг россиянину практически сразу присудили вазари, и он одержал победу 1:0, завоевав бронзовую награду.
Это 26-я медаль для сборной России в общем зачете Олимпиады-2020.
Напомним, накануне россиянка Мадина Таймазова также стала бронзовой медалисткой в женском дзюдо.Спорт
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