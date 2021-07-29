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Нияз Ильясов выиграл бронзу в дзюдо на Олимпиаде-2020 в Токио

13:05, 29.07.2021
Нияз Ильясов выиграл бронзу в дзюдо на Олимпиаде-2020 в Токио
Фото: vk.com/olympic_russia

Россиянин Нияз Ильясов обыграл грузина Варлама Липартелиани в соревнованиях по дзюдо среди мужчин в рамках Олимпийских игр — 2020 в Токио.

В поединке за третье место в весовой категории до 100 кг россиянину практически сразу присудили вазари, и он одержал победу 1:0, завоевав бронзовую награду.

Это 26-я медаль для сборной России в общем зачете Олимпиады-2020.

Напомним, накануне россиянка Мадина Таймазова также стала бронзовой медалисткой в женском дзюдо.

Спорт
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