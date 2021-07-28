Таймазова стала бронзовым призером по дзюдо на Олимпиаде-2020
На Олимпийских играх-2020 в Токио состоялся бой за третье место в дзюдо у женщин в весовой категории до 70 кг.
В схватке за бронзовую медаль россиянка Мадина Таймазова обыграла хорватскую соперницу Барбару Матич. Свои последние поединки российская спортсменка провела с травмой глаза.
Это первая медаль сборной России на Олимпиаде-2020 в соревнованиях по дзюдо.
Подробнее о причинах провального выступления российских олимпийцев в этом виде спорта читайте в материале «Реального времени».Спорт
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