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Таймазова стала бронзовым призером по дзюдо на Олимпиаде-2020

13:31, 28.07.2021
Таймазова стала бронзовым призером по дзюдо на Олимпиаде-2020
Фото: vk.com/russianjudofederation

На Олимпийских играх-2020 в Токио состоялся бой за третье место в дзюдо у женщин в весовой категории до 70 кг.

В схватке за бронзовую медаль россиянка Мадина Таймазова обыграла хорватскую соперницу Барбару Матич. Свои последние поединки российская спортсменка провела с травмой глаза.

Это первая медаль сборной России на Олимпиаде-2020 в соревнованиях по дзюдо.

Подробнее о причинах провального выступления российских олимпийцев в этом виде спорта читайте в материале «Реального времени».

Спорт
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