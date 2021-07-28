Теннисисты Медведев и Хачанов вышли в четвертьфинал Олимпиады в Токио

На Олимпийских играх-2020 в Токио продолжаются соревнования по теннису.

В мужской части одиночного разряда от России на турнире остались два теннисиста. Оба из них сегодня пробились в четвертьфинал Олимпиады.

Даниил Медведев в трех сетах обыграл итальянца Фабио Фоньини, а Карен Хачанов расправился с аргентинцем Диего Шварцманом. Первый из них сыграет с Пабло Каррено-Буста из Испании. Хачанову предстоит сразиться с победителем пары Юго Эмбер (Франция) — Стефанос Циципас (Греция).

В случае победы в четвертьфинале, россияне могут встретиться в очном поединке на стадии полуфинала турнира.

Напомним, ранее в парном разряде россиянки Елена Веснина и Вероника Кудерметова пробились в 1/2 финала соревнований на Олимпиаде-2020.