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Теннисисты Медведев и Хачанов вышли в четвертьфинал Олимпиады в Токио

08:39, 28.07.2021
Теннисисты Медведев и Хачанов вышли в четвертьфинал Олимпиады в Токио
Фото: vk.com/tennisrussia_ru

На Олимпийских играх-2020 в Токио продолжаются соревнования по теннису.

В мужской части одиночного разряда от России на турнире остались два теннисиста. Оба из них сегодня пробились в четвертьфинал Олимпиады.

Даниил Медведев в трех сетах обыграл итальянца Фабио Фоньини, а Карен Хачанов расправился с аргентинцем Диего Шварцманом. Первый из них сыграет с Пабло Каррено-Буста из Испании. Хачанову предстоит сразиться с победителем пары Юго Эмбер (Франция) — Стефанос Циципас (Греция).

В случае победы в четвертьфинале, россияне могут встретиться в очном поединке на стадии полуфинала турнира.

Напомним, ранее в парном разряде россиянки Елена Веснина и Вероника Кудерметова пробились в 1/2 финала соревнований на Олимпиаде-2020.

Спорт
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