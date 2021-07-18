В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3

На юге Ирана было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

На расстоянии 103 км к северу от города Бушир располагался эпицентр, пишет ТАСС. В городе проживает около 165 тыс. человек. Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.

На днях метеорологическое управление страны сообщило, что в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1. В префектурах Ямагути, Оита и Эхимэ ощущались подземные толчки до 4 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.



Алексей Нечаев