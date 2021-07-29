В Казани появится Вечнозеленая улица
В Советском районе Казани в жилом массиве «Семейный» появится улица Вечнозеленая (Вечнозеленая урамы). Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии №28.
Жилой массив «Семейный» находится на окраине поселка Константиновка. Его название утвердили в июле постановлением исполкома города.
В документе отмечалось, что при выборе названия жилого массива власти учли коллективное обращение собственников земельных участков, выделенных многодетным семьям, и рекомендации комиссии по топонимике Казан
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