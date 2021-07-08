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Новый жилой массив в Советском районе Казани назвали «Семейный»

13:41, 08.07.2021
Новый жилой массив в Советском районе Казани назвали «Семейный»
Фото: ситуационный план/ документы мэрии Казани

Вновь формируемый жилой массив в Советском районе Казани будет называться «Семейный». Наименование утвердили постановлением исполкома города.

В документе отмечается, что при выборе названия жилого массива расположенного на окраине поселка Константиновка, власти учли коллективное обращение собственников земельных участков, выделенных многодетным семьям, и рекомендации комиссии по топонимике Казани. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Татьяна Демина
Недвижимость Татарстан
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