Новый жилой массив в Советском районе Казани назвали «Семейный»
Вновь формируемый жилой массив в Советском районе Казани будет называться «Семейный». Наименование утвердили постановлением исполкома города.
В документе отмечается, что при выборе названия жилого массива расположенного на окраине поселка Константиновка, власти учли коллективное обращение собственников земельных участков, выделенных многодетным семьям, и рекомендации комиссии по топонимике Казани. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.
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