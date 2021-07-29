В Челнах на антитеррористические мероприятия направят более 200 млн рублей

В бюджет Набережных Челнов на ближайшей сессии городского совета внесут изменения. В документе учтут межбюджетные трансферты и остатки на начало 2021-го, сообщает chelny-biz.



Межбюджетные трансферты депутаты хотят направить на ежемесячные выплаты стипендии студентам (3,7 млн), софинансирование расходных обязательств по ремонту коммунальной техники (60,5 млн), а еще на расходы по проведению выставочных мероприятий (25,5 млн), на доплату отраслевым специалистам в рамках реализации указа президента России (19,8 млн) и так далее.

Остатки бюджетных средств предлагается направить на проведение антитеррористических мероприятий (219 млн) и на возмещение недополученных доходов трамвайному ООО «Электротранспорт» (75,6 млн).

Фото: realnoevremya.ru

В июле стало известно, что власти Набережных Челнов закупят 21 автобус большой вместимости на более чем 234,4 млн рублей. Финансируется закупка из бюджета города.

Маргарита Головатенко