«Газпром» распродает активы в Москве: компания сможет выручить до 18 млрд

«Газпром» начал масштабную продажу недвижимости в столице. Это коснется офисных, производственных и гостиничных помещений. Общая площадь объектов не уточняется, но,по подсчетам, она составляет не менее 44 тысяч квадратных метров, не учитывая санаторно-курортный комплекс.

Решение о продаже активов связано с завершением переезда компании в Санкт-Петербург, где подготовлен новый офис в «Лахта Центре». Переезд был запланирован еще в 2021 году.

Однако решение о продаже было принято не в самое благоприятное для компании время. Недавно «Газпром» опубликовал отчет по МСФО за 2023 год, в котором сообщил о своих рекордных убытках за всю историю корпорации. Они составили 629,1 млрд. При этом, по оценкам экспертов по недвижимости, компания сможет выручить за свои активы не более 18 млрд.

Ранее российский владелец Gazprom Sakhalin Holdings B.V. и Gazprom Finance B.V. сообщил об их добровольной ликвидации. Это решение связано с тем, что в 2022 году было разорвано соглашение об избежании двойного налогообложения между Нидерландами и Россией.

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Разиль Самигуллин