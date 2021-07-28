На установку систем оповещения при ЧС в детских садах Челнов направят более 13 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Набережных Челнах на установку систем оповещения при ЧС в муниципальных детских садах направят 13,2 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Деньги на эти цели выделены из бюджетов Набережных Челнов и Татарстана и из внебюджетных источников. Работы необходимо выполнить в течение 60 дней с даты заключения контракта.



В списке более 80 дошкольных образовательных учреждений автограда, в которых исполнителю требуется установить систему оповещения при ЧС.

Подать заявку на участие в тендере можно до 5 августа. Аукцион проведут 6 августа.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Набережных Челнах намерены усилить систему безопасности в школах и детских садах. В начале июля мэр автограда Наиль Магдеев заявил, что на эти цели выделят 700 млн рублей. Первый транш, 235 млн рублей, выделят из бюджета города.



Татьяна Демина