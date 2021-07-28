На установку систем оповещения при ЧС в детских садах Челнов направят более 13 млн рублей
В Набережных Челнах на установку систем оповещения при ЧС в муниципальных детских садах направят 13,2 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Деньги на эти цели выделены из бюджетов Набережных Челнов и Татарстана и из внебюджетных источников. Работы необходимо выполнить в течение 60 дней с даты заключения контракта.
В списке более 80 дошкольных образовательных учреждений автограда, в которых исполнителю требуется установить систему оповещения при ЧС.
Подать заявку на участие в тендере можно до 5 августа. Аукцион проведут 6 августа.
Напомним, в Набережных Челнах намерены усилить систему безопасности в школах и детских садах. В начале июля мэр автограда Наиль Магдеев заявил, что на эти цели выделят 700 млн рублей. Первый транш, 235 млн рублей, выделят из бюджета города.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым