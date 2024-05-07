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Банк России опубликовал курс валют на 8 мая

16:32, 07.05.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 8 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепился.

Так, цена юаня понизилась на 0,05 рубля, доллар упал в цене на 0,19 рубля, евро также подешевел на 0,17 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань 12,60 рубля;
  • доллар 91,12 рубля;
  • евро 98,31 рубля.

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