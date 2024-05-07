Американский рынок акций продемонстрировал рост

Фондовые индексы США растут на торгах во вторник. Рынок акций поднялся по итогам трех предыдущих сессий после публикации отчета о безработице в США за апрель. Об этом сообщает «Интерфакс».

Слабые статистические данные по американскому рынку труда, опубликованные в пятницу, усилили ожидания трейдеров, что Федеральная резервная система может смягчить денежно-кредитную политику в этом году. Это поддержало фондовый рынок, отмечает Market Watch.

По данным CME FedWatch, в настоящее время трейдеры оценивают вероятность снижения базовой процентной ставки Федрезервом в сентябре в 67%. Неделей ранее этот показатель составлял 45,9%.

Между тем акции компании Walt Disney Co. теряют в цене 8,3% в ходе торгов. Компания сообщила о небольшом чистом убытке во втором финансовом квартале и более слабом, чем ожидалось, росте выручки. В 17.15 мск индекс Dow Jones увеличился на 0,26% и составил 38 953,84 пункта. S&P 500 вырос на 0,19%, а Nasdaq — на 0,04%. Напомним, сегодня рынок акций России открылся смешанной динамикой цен. Индекс Мосбиржи составил 3413,14 пункта (-0,7%), а индекс РТС — 1177,05 пункта (-0,8%).

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Разиль Самигуллин