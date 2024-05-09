МВФ: геополитические разногласия привели к разделению мировой экономики на три блока

Согласно докладу МВФ, мировая экономика разделилась на три блока из-за геополитических разногласий. В один блок вошли государства, которые опираются на Соединенные Штаты, в другой — на Китай. Третий блок состоит из стран, не связанных с этими двумя блоками. Об этом сообщает RT.

Такая тенденция привела к росту количества существующих торговых ограничений на товары, услуги и инвестиции. По оценкам МВФ, совокупное число таких ограничений в 2022 году превысило 3 тысячи.

Ранее Россия заняла пятое место среди самых быстрорастущих стран G20 по темпам роста ВВП. За год экономика нашей страны выросла на 3,6%, что позволило полностью компенсировать спад, наблюдавшийся в 2022 году.

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Разиль Самигуллин