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Банк России опубликовал курс валют на 9 мая

16:51, 08.05.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 9 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, цена юаня увеличилась на 0,03 рубля, доллар поднялся в цене на 0,7 рубля, евро также подорожал на 0,64 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань 12,62 рубля;
  • доллар 91,82 рубля;
  • евро 98,95 рубля.

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Рената Валеева
Экономика Татарстан

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