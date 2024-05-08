Банк России опубликовал курс валют на 9 мая
Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 9 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Так, цена юаня увеличилась на 0,03 рубля, доллар поднялся в цене на 0,7 рубля, евро также подорожал на 0,64 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань 12,62 рубля;
- доллар 91,82 рубля;
- евро 98,95 рубля.
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