Банк Казани предлагает новый срочный вклад в юанях с доходностью до 4% годовых

Фото: Максим Платонов

Банк Казани 6 мая запустил новый срочный вклад для физических лиц — «Вклад в китайских юанях» с доходностью до 4% годовых. Максимальная ставка действует при открытии вклада сроком на 367 дней с выплатой процентов в конце срока.

Минимальная сумма размещения — 5 тыс. китайских юаней. Открыть вклад можно на срок от 1 месяца до года (31, 91, 181, 367 дней).

Оформить «Вклад в китайских юанях» по привлекательным ставкам можно уже сейчас в офисах Банка Казани либо в системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц.

*Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте Банка по адресу: www.bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 (800) 77-518-77.

Лицензия Банка России №708 от 27.05.2016 г.

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