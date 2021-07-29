Специалисты Университета Иннополис разработали сервис непрерывного спутникового мониторинга леса

Казанская компания «Инногеотех» совместно со специалистами института искусственного интеллекта Университета Иннополис разработали сервис непрерывного спутникового мониторинга лесного фонда. Система заработала в Пермском крае.

Она обрабатывает и анализирует спутниковые снимки со скоростью примерно 1,5 тыс. га в минуту с точностью анализа 98%. После этого система фиксирует в картографическом обозревателе объекты лесоизменений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В дальнейшем эти области делятся на пять категорий: вырубки, гари, ветровалы, карьеры, а также погибшие или поврежденные насаждения. В случае с вырубками сервис сверяет данные со статусом участка в реестровых источниках и уведомляет региональные власти, если вырубка незаконна. Минимальная площадь обнаружения вырубки составляет 0,1 га, пишет ТАСС.

Ранее сервисом TalkNow, созданным студентами Иннополиса, заинтересовалась компания Diginavis, основанная экс-министром связи России Николаем Никифоровым. Стартап оценен в $1 миллион.

