Путин о стимулировании вакцинации: «Найдем пиво с колбасой»
Президент России Владимир Путин во время своего выступления на ПМЭФ прокомментировал выдачу бесплатного пива за вакцинацию от коронавируса в США.
«Найдем пиво с колбасой, это можно сделать», — пошутил он.
Президент США Джо Байден объявил программу ускорения темпов вакцинации против коронавируса COVID-19 в стране, по которой предусматривается поощрение привившихся американцев. Среди возможных бонусов жители страны могут получить бесплатное пиво, денежное вознаграждение, билеты на спортивные мероприятия или оплачиваемый государством отпуск.
комментарии
P.S. После НХЛ, кстати, открывается перспектива на должность губернатора. Если "правильно" стоять на воротах))