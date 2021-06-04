Новости общества

14:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин о стимулировании вакцинации: «Найдем пиво с колбасой»

17:31, 04.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Путин о стимулировании вакцинации: «Найдем пиво с колбасой»
Фото: kremli.ru

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на ПМЭФ прокомментировал выдачу бесплатного пива за вакцинацию от коронавируса в США.

«Найдем пиво с колбасой, это можно сделать», — пошутил он.

Президент США Джо Байден объявил программу ускорения темпов вакцинации против коронавируса COVID-19 в стране, по которой предусматривается поощрение привившихся американцев. Среди возможных бонусов жители страны могут получить бесплатное пиво, денежное вознаграждение, билеты на спортивные мероприятия или оплачиваемый государством отпуск.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 июн
    Тех, кто отказываться прививаться, нужно обязать играть в ночной хоккейной лиге (НХЛ) против Путина. А чтобы было окончательно омерзительно, они должны пропускать в свои ворота и изображать борьбу и соперничество.
    P.S. После НХЛ, кстати, открывается перспектива на должность губернатора. Если "правильно" стоять на воротах))
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем