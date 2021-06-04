Путин о стимулировании вакцинации: «Найдем пиво с колбасой»

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на ПМЭФ прокомментировал выдачу бесплатного пива за вакцинацию от коронавируса в США.

«Найдем пиво с колбасой, это можно сделать», — пошутил он.

Президент США Джо Байден объявил программу ускорения темпов вакцинации против коронавируса COVID-19 в стране, по которой предусматривается поощрение привившихся американцев. Среди возможных бонусов жители страны могут получить бесплатное пиво, денежное вознаграждение, билеты на спортивные мероприятия или оплачиваемый государством отпуск.

Алексей Нечаев