Новости происшествий

21:23 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани загорелась кровля продуктового павильона на Меридианной улице

20:03, 28.07.2021 2
В Казани загорелась кровля продуктового павильона на Меридианной улице
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани сегодня вечером произошел пожар на улице Меридианная. Густой черный дым виднелся в разных частях города.

Фото: realnoevremya.ru

Выяснилось, что загорелась кровля продуктового павильона. В 19.49 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 40 кв. м. Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Вчера в Казани произошел пожар в одноэтажном бревенчатом доме на улице Ремесленной, 14. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Происшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20:12
    Быстро среагировали пожарные молодцы!???????? Сам видел.
    Ответить
  • Анонимно 20:28
    чемодан,вокзал,пельменистан.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также