В Казани загорелась кровля продуктового павильона на Меридианной улице

В Казани сегодня вечером произошел пожар на улице Меридианная. Густой черный дым виднелся в разных частях города.

Фото: realnoevremya.ru

Выяснилось, что загорелась кровля продуктового павильона. В 19.49 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 40 кв. м. Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Вчера в Казани произошел пожар в одноэтажном бревенчатом доме на улице Ремесленной, 14. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

