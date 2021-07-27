Погибших и пострадавших на пожаре в частном секторе в центре Казани нет

В Казани сегодня днем произошел пожар в одноэтажном бревенчатом доме по улице Ремесленная,14. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

О пожаре в частном секторе в Вахитовском районе «Реальному времени» сообщил очевидец. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что горит бревенчатый одноэтажный частный дом размером в плане 5х10 метров и надворные постройки. Пожар локализован на предварительной площади пожара 80 кв.метров.