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«Рубин» сообщил о переезде Меркулова и Косарева в чемпионат Хорватии

15:46, 28.07.2021
«Рубин» сообщил о переезде Меркулова и Косарева в чемпионат Хорватии
Фото: rubin-kazan.ru

Защитник Михаил Меркулов и нападающий Кирилл Косарев продолжат карьеру в чемпионате Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба казанского «Рубина».

Меркулов расторг контракт с казанцами и перешел в «Риеку». Косарев новый сезон проведет на правах аренды в «Хрватски Драговоляц».

«По Меркулову поступило очень хорошее предложение, и клуб пошел ему навстречу. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон», — прокомментировал переход Меркулова спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский.

Напомним, ранее «Рубин» стартовал в чемпионате страны по футболу с победы над московским «Спартаком».

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