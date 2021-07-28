«Рубин» сообщил о переезде Меркулова и Косарева в чемпионат Хорватии
Защитник Михаил Меркулов и нападающий Кирилл Косарев продолжат карьеру в чемпионате Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба казанского «Рубина».
Меркулов расторг контракт с казанцами и перешел в «Риеку». Косарев новый сезон проведет на правах аренды в «Хрватски Драговоляц».
«По Меркулову поступило очень хорошее предложение, и клуб пошел ему навстречу. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон», — прокомментировал переход Меркулова спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский.
Напомним, ранее «Рубин» стартовал в чемпионате страны по футболу с победы над московским «Спартаком».СпортФутбол
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