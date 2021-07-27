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Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал ОИ-2020

12:30, 27.07.2021
Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал ОИ-2020
Фото: vk.com/russiabasket

Баскетболистки сборной России обыграли Италию (17:9) в заключительном матче группового раунда соревнований по баскетболу 3х3 в рамках Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Благодаря этой победе россиянки заняли второе место в группе и напрямую вышли в полуфинал. Также в 1/2 финала пробились баскетболистки США.

Соперник российских баскетболисток определится сегодня в четвертьфинальном матче между Китаем и Италией.

СпортБаскетбол
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