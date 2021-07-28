Дзюдоисты Таймазова и Игольников вышли в полуфинал Олимпиады-2020

На Олимпийских играх в Токио определились первые полуфиналисты в соревнованиях по дзюдо.

У женщин в полуфинал пробилась россиянка Мадина Таймазова. Российская дзюдоистка одолела в четвертьфинале гречанку Элизавет Телциду, потратив на бой менее минуты и проведя успешный иппон.

В полуфинале Таймазовой будет противостоять японская спортсменка Чизуру Араи.

В мужской сетке от России остался также один представитель. В полуфинале турнира сразится Михаил Игольников, который в решающей схватке удушающим приемом победил Николоза Шеразадишвили. Его соперник определится чуть позже.

Напомним, ранее сегодня российские пловцы выиграли серебро Олимпиады в эстафете 4х200 метров вольным стилем.