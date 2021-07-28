В Татарстане по нацпроекту отремонтировали участок дороги Люга — Старая Юмья

В Кукморском районе Татарстана отремонтировали участок дороги Люга — Старая Юмья. Работы провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Ремонт выполнили на участке с 6 км до 8,5 км. Верхний слой покрытия уложили из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8. Рабочие укрепили обочины с каждой стороны, нанесли дорожную разметку.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

На благоустроенном участке дороги привели в порядок автобусную остановку и установили новый автопавильон, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Всего в 2021 году в Татарстане по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Татарстане отремонтируют 96,7 км автодорог регионального значения. В результате 48,2% дорог достигнут нормативного состояния.



В Татарстане по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» уже отремонтировали часть дороги Агрыз — Красный Бор — Исенбаево — Старое Сляково — Черново, связывающей республику с Удмуртией. В порядок привели участок с 5,7 км до 9 км в Агрызском районе.

Татьяна Демина