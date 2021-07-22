Новости общества

23:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане по нацпроекту отремонтировали участок дороги в Агрызском районе

22:48, 22.07.2021 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В Татарстане по нацпроекту отремонтировали участок дороги в Агрызском районе
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали часть дороги Агрыз — Красный Бор — Исенбаево — Старое Сляково — Черново, связывающий республику с Удмуртией. В порядок привели участок с 5,7 км до 9 км в Агрызском районе.

Проезжую часть дороги расширили до 7 метров. Рабочие уложили высокопрочный асфальтобетон по новым стандартам, укрепили обочины по метру с каждой стороны, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Всего в 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Татарстане планируется отремонтировать 96,7 км автодорог регионального значения. Благодаря этому 48,2% из них достигнут нормативного состояния.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Татарстане уже отремонтировали участок дороги Елабуга — Гари — Абалач. Работы завершены и на некоторых других объектах.

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также