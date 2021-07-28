Бадминтонистка из Татарстана Косецкая завершила выступления на Олимпиаде-2020

Спортсменка из Татарстана Евгения Косецкая завершила свои выступления в соревнованиях по бадминтону на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Во втором матче группового этапа она проиграла японке Нодзоми Окухаре со счетом 0:2. Несмотря на победу в первом туре, россиянка не смогла выйти в плей-офф турнира, куда выходят лишь победители групп.

Финал в одиночном разряде у женщин состоится 1 августа.

Напомним, Косецкая была признана лучшей спортсменкой года в Татарстане.