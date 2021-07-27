Минтруд предложил отмечать в России День отца

В России предложили праздновать День отца. Минтруд вынес на общественное обсуждение проект указа.

День отца предлагается праздновать в третье воскресенье октября. В ведомстве напомнили, что такое предложение поступало от уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.

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В России сейчас отмечается День матери. Его празднуют в последнее воскресенье ноября.

С предложением сделать третье воскресенье октября Днем отца еще в 2014 году выступил депутат Государственной думы Александр Сидякин («Единая Россия»). Идея была одобрена Министерством труда и социальной защиты, а также Союзом женщин России.



По данным ВЦИОМ, который проводил исследование в июне текущего года, 55% россиян считают, что День отца следует сделать официальным праздником. Не согласились с этим 38% опрошенных. Четверть поддерживающих инициативу сказали, что этот праздник должен быть, поскольку есть День матери, 19% — что мужских праздников мало, 16% — что в этом вопросе должно быть равноправие, 12% сообщили о важности вклада отца в воспитание, 8% вспоминали о многодетных отцах и отцах-одиночках.

Также сегодня Минпромторг России предложил во второй четверг ноября отмечать День качества.