День отца хотят сделать официальным праздником более половины россиян

55% россиян считают, что День отца следует сделать официальным праздником. Не согласились с этим 38% опрошенных. Такие данные привел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Среди поддерживающих инициативу больше всего молодых людей от 18 до 24 лет (77%), за высказывались 25—34-летние (62%) и женщины (62%). Противниками чаще оказывались 46% граждан 45—59 лет и 44% мужчин. За четыре года идею о том, чтобы сделать День отца официальным праздником, стали поддерживать меньше — в 2017-м этот показатель составлял 62%.

25% поддерживающих инициативу сказали, что этот праздник должен быть, поскольку есть День матери, 19% говорили, что мужских праздников мало, 16% — что в этом вопросе должно быть равноправие, 12% сообщили о важности вклада отца в воспитание, 8% вспоминали о многодетных отцах и отцах-одиночках.

Противники идеи приводили в качестве аргументации отсутствие необходимости этого праздника (30%), 23% респондентов высказывались, что праздников и так много. Говорили, что отцы недостойны этого праздника, 15% опрошенных, по 6% считали, что для мужчин уже есть 23 февраля, мужчинам не нужен праздник и роль матери важнее.

Фото: pixabay.com

С предложением сделать третье воскресенье октября Днем отца еще в 2014 году выступил депутат Государственной думы Александр Сидякин («Единая Россия»). Идея была одобрена Министерством труда и социальной защиты, а также Союзом женщин России.

Маргарита Головатенко