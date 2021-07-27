В России предложили отмечать День качества

В России предложили во второй четверг ноября отмечать День качества. С такой инициативой выступил Минпромторг России. Проект соответствующего указа президента опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Установление государственного праздника необходимо в связи с масштабными задачами, стоящими перед страной, и важностью развития конкуренции как одного из ключевых направлений государственного курса Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.

Закрепление праздничного дня будет отражением памятных событий, способствовать формированию устойчивого интереса потребителей к качественным товарам и услугам, которые производят отечественные предприятия.

В апреле главе Минтруда России Антону Котякову предложили сделать День космонавтики официальным государственным праздником и нерабочим днем.

