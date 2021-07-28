Дизайнеры Игорь Гуляев и Валентин Юдашкин представят мусульманские наряды на KazanSummit 2021

Известный российский дизайнер Игорь Гуляев и художник-модельер Валентин Юдашкин представят мусульманские наряды на модном показе «Kazan Modest Fashion Day 2021", который будет проходить в рамках международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021". Об этом рассказала глава АИР РТ Талия Минуллина.

Фото: Олег Тихонов (архив)

— Коллекцию благопристойной моды представит дизайнер модного дома Igor Gulyaev Игорь Гуляев. Мы очень довольны его работой, мы бы хотели в дальнейшем продолжать сотрудничество, — рассказала она в интервью ТАСС.

В показе мод примут участие 10 modest fashion-дизайнеров. Мусульманские наряды, которые Юдашкин создаст для показа, планируют продать на благотворительном аукционе.

KazanSummit 2021 пройдет 28—30 июля в столице Татарстана. «Реальное время» выяснило все детали мероприятия. Подробности — в материале интернет-газеты.

