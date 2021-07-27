В Казани вновь установят памятник Карлу Марксу

В Казани вновь установят памятник Карлу Марксу, пропавший в 90-е годы. Об этом сообщается в telegram-канале «Архитектурасы».

Ранее памятник находился в сквере на пересечении улиц Петербургской (бывшей Свердлова) и Артема Айдинова. Вернуть его на историческое место не представляется возможным.

С 2005 года бюст Марксу и гранитный пьедестал находятся на ответственном хранении. Сейчас исполком Казани определил новое место установки памятника. Он расположится на участке рядом с домом по адресу: улица Карла Маркса, 69б. Это зеленая зона между отелем «Корстон» и Варваринской церковью.

Творческая группа мэрии столицы РТ уже разработала подробный проект благоустройства сквера, в центре которого будет стоять бюст Маркса.

В июне в Казани состоялось торжественное открытие памятника воинам-интернационалистам в парке Победы. «Реальное время» рассказывало, каким получился мемориал «афганцам».



Татьяна Леухина