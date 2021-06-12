В столице Татарстана открыли памятник воинам-интернационалистам

Фото: пресс-служба президента РТ

В Казани прошло торжественное открытие памятника воинам-интернационалистам. В мероприятии принял участие президент РТ Рустам Минниханов, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Минниханов отметил, что более 11,5 тыс. уроженцев и жителей Татарстана участвовали в афганской войне — из них 282 человека погибли.

фото: пресс-служба президента РТ

«Для нас важно сохранить эти страницы в истории страны. Именно этому служит открываемый сегодня мемориал воинам — интернационалистам», — сказал президент РТ.

фото: пресс-служба президента РТ

Также он поблагодарил скульпторов, архитекторов, проектировщиков и строителей за создание этого памятника.

Общая стоимость памятника составляет 21 млн 849 тыс. рублей. Он представляет собой фигуры трех бойцов у каменной стены. Подробности — в материале «Реального времени».



Алексей Нечаев