«Это памятник не только погибшим, но и живым»

Каким получился многострадальный мемориал «афганцам» в Казани

Сегодня одним из центральных событий празднования Дня России в Казани станет торжественное открытие нового памятника воинам-интернационалистам в парке Победы. Открывать его приедет Рустам Минниханов, будут присутствовать и ветераны-«афганцы» из различных регионов России и из-за рубежа. «Реальное время» выяснило, что у некоторых героев памятника были прототипы, а сам монумент в кратчайшие сроки отлили под Смоленском. Стали известны и затраты на памятник. Подробности — в нашем материале.

Памятник обошелся почти в 22 млн рублей

Сегодня, 12 июня, в 11 часов в казанском парке Победы начнется церемония открытия памятника воинам-интернационалистам. Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова на своем традиционном брифинге анонсировала это событие как одно из знаковых событий празднования Дня России в Казани.

Она напомнила, что ветераны боевых действий еще несколько лет назад обратились к президенту Татарстана с просьбой о реконструкции памятника воинам-интернационалистам, который ранее располагался на улице Декабристов у здания «Татмедиа». Эскиз разрабатывали в тесном контакте с ветеранами войны в Афганистане. Координационный совет ветеранов боевых действий провел общественный конкурс на лучший макет памятника.



Памятник воинам-интернационалистам ранее располагался на улице Декабристов у здания «Татмедиа». Фото: kazanreporter.ru

— После анализа ситуации было принято решение, что будущий памятник должен быть достойно представлен в целом ансамбле памятников в парке Победы, что ему нужно отвести больше места и с точки зрения самой конструкции, и пространства. Было принято решение, что памятник будет установлен в парке Победы, — напомнила Галимова.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Министерства культуры РТ, памятник представляет собой фигуры трех бойцов у каменной стены. Высота композиции — 4,6 м, ширина — 6,2 м. Монумент выполнен из бронзы и гранитного камня, бронзовую часть отливали в Смоленске. Общая стоимость памятника — 21 млн 849 тысяч рублей. Работы профинансированы из бюджета Республики Татарстан. Автор памятника — скульптор, член Союза художников России и Татарстана Александр Кислов. Напомним, это не первая работа Кислова в Казани. Именно его руке принадлежит металлическое древо на фасаде Дворца земледельцев. А еще — например, барельеф в мемориальном комплексе парка Победы и памятник советскому авиаконструктору Андрею Туполеву.

На гранитных плитах выгравированы имена 282 татарстанцев, погибших в Афганистане. Фото: kzn.ru

«Мы считаем правильным открывать такой памятник в День России»

Мемориал представляет собой скульптурную группу, состоящую из трех воинов, вернувшихся с боевого задания. В нее включены реконструированный памятник «Ветер войны» с Декабристов и мемориальная галерея из 22 гранитных плит с именами павших воинов-интернационалистов, наших земляков.

— Этого события мы ждали очень долго, — рассказал «Реальному времени» председатель правления Татарской республиканской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Евгений Кабыш.

— Первый памятник, который был сделан при Камиле Шамильевиче (Исхакове, экс-мэре Казани, — прим. ред.), стоявший на улице Декабристов, был задуман хорошо, но не до конца был доделан. И мы, и его автор Асия Миннуллина всегда понимали, что что-то не доделано и требует доработки. В этой связи мы вышли с коллективным письмом к президенту Татарстана и попросили, чтобы был объявлен новый конкурс, а памятник установлен в парке Победы. Он поддержал инициативу и предложил на выбор три места.



По словам Кабыша, в общественном конкурсе на лучший макет памятника приняли участие девять проектов. Победил проект скульптора Александра Кислова.

— Еще изначально мы решили: сколько можно скорбеть? Давайте сделаем так, чтобы это был памятник не только погибшим, но и живым, которые с честью исполнили свой долг. В итоге так и получилось, что все три героя, отлитые в бронзе, стоят с высоко поднятой головой — командир, радист и пулеметчик. Сначала их было двое, но мы решили добавить третьего, — рассказал он. Кстати, что у героев командира и пулеметчика есть ныне здравствующие прототипы, но их имена остаются в секрете.

Мемориал представляет собой скульптурную группу, состоящую из трех воинов, вернувшихся с боевого задания. В нее включены реконструированный памятник «Ветер войны» с Декабристов и мемориальная галерея из 22 гранитных плит с именами павших воинов-интернационалистов. Фото: kzn.ru

Как сообщил Кабыш, на гранитных плитах выгравированы имена 282 татарстанцев, погибших в Афганистане.

— Есть разные данные по погибшим. Мы решили включить в список только призванных из республики. Иначе все эти подсчеты могут продолжаться бесконечно, — пояснил он.

Казалось бы, логичнее было открывать памятник в годовщину вывода советских войск из Афганистана — 15 февраля. Но Кабыш объяснил: в это время слишком холодно. А 9 мая событие просто потерялось бы среди множества событий, посвященных Дню Победы.

— И мы выбрали 12 июня, День России — всероссийский праздник, выходной. Мы считаем правильным открывать такой памятник в День России. Это событие всероссийского масштаба, — говорит ветеран.

Причем, по словам собеседника издания, на открытии будут присутствовать и гости из других регионов страны и Казахстана. Ожидается и участник боевых действий в Афганистане, Герой Советского Союза генерал-лейтенант Руслан Аушев.

Кабыш подчеркнул, что в реализации проекта все действовали в одной связке — и аппарат президента Татарстана, и правительство республики, и Минкультуры РТ, и проектировщики.

— Огромное спасибо президенту, который своим волевым решением сказал: «Давайте делать». В этом случае с афганским сообществом очень сильно советовались, прислушивались ко всем замечаниям — например, в первоначальном проекте радист неправильно держал пулемет. В итоге конечным результатом мы остались очень довольны. А когда построили площадку вокруг памятника, появилось чувство выполненного долга — тут и места много, и это проходное, популярное место, — рассказывает Кабыш.

«Была произведена просто титаническая работа»

Как рассказал «Реальному времени» скульптор Александр Кислов, памятник привезли из Смоленска еще в феврале. Именно там в литейных мастерских отлили бронзовый монумент — всего за два с половиной месяца! Столь сжатые сроки были связаны с тем, что изначально памятник планировали открыть 15 февраля, однако координационный совет все-таки передвинул церемонию.

— Получилось так, что нужно было срочно отлить памятник. Мне пришлось ехать в Смоленск. Но за два с половиной месяца мы успели — была произведена просто титаническая работа. Если бы не сжатые сроки — работу можно было бы провести и здесь, у нас есть литейный цех, — рассказал скульптор. По словам нашего собеседника, памятник установлен надежно, на сваях, вбитых на глубину под 30 метров.

Кислов утверждает, что все задуманное в проекте удалось претворить в жизнь:



— Много раз мы обсуждали концепцию и основную задумку. Были проекты, глядя на которые хотелось плакать, как на кладбище. А тут нужно было уловить момент трагизма Афганской войны и в то же время избежать уныния. Мы вроде и не победители, но и нас никто не победил. Мы же защищали дальние границы нашей Родины. Так что удалось все реализовать. Больше всего мне хотелось отразить — и это более или менее получилось — несломленный дух нашего солдата.

Вокруг памятника организовался целый новый скверик, как говорит скульптор. И доминирующая точка этого места — монумент. Так что организовать его на местности получилось «очень удачно».



Многострадальный памятник

До 2018 года памятник воинам-интернационалистам располагался на пересечении улиц Декабристов и Сибгата Хакима. Композицию создала скульптор Асия Миннуллина в 1998 году. Спустя 20 лет монумент демонтировали и устроили на его месте сквер к футбольному ЧМ-2018. После этого монумент передали на ответственное хранение организации, выполнявшей демонтаж.

Причем «футбольный» сквер в демонтаже не был виноват — это было связано именно с тем, что ветераны просили Минниханова дополнить памятник и позволить перенести его в парк Победы. «Имеющийся в Казани по улице Декабристов памятник воинам-интернационалистам на сегодняшний день уже не учитывает чаяния ветеранов, принимавших участие в боевых действиях в других странах и на территории Российской Федерации, и требует дополнения», — говорилось в обращении.

«Футбольный» сквер в демонтаже не был виноват — это было связано именно с тем, что ветераны просили Минниханова дополнить памятник и позволить перенести его в парк Победы. Фото: Дмитрий Резнов

Незадолго до этого, 20 февраля 2018 года, военный комиссар РТ Сергей Погодин на пресс-конференции заявил, что новый памятник в парке Победы будет установлен к 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана — 15 февраля 2019 года. Новый монумент он охарактеризовал как «памятник воинам-афганцам, воинам-интернационалистам, воинам, выполнявшим свой воинский долг на Северном Кавказе». Но к этому сроку памятник в парке Победы не появился. Тогда в Министерстве культуры Татарстана сообщали, что эскиз не согласовали представители общественных организаций ветеранов войны «в связи с расхождением мнений об образе композиции, которое существует между членами организаций».