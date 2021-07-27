В Чечне ввели обязательную вакцинацию для чиновников, СМИ и других категорий граждан

Фото: Максим Платонов (архив)

Чечня вслед за другими российскими регионами ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для госслужащих, представителей СМИ и других категорий граждан. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по республике Рита Термулаева.

Вакцинироваться должны также работники сфер торговли, услуг и туризма, заведений общепита, предприятий пищевой промышленности, учреждений образования и ЖКХ, пишет ТАСС. В указанных организациях прививку должны сделать не менее 90% сотрудников.

Обязали вакцинироваться также пограничников, военнослужащих, студентов старше 18 лет и членов избирательных комиссий Чечни.

Напомним, в феврале 2021 года в республике отменили обязательный масочный режим в общественных местах и сняли ограничения при въезде в регион. Однако с 4 июля в Чечне вновь ввели запрет на проезд в общественном транспорте без масок.

Татьяна Демина