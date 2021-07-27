Путин заявил о росте инфляции при быстром восстановлении экономики

Президент России Владимир Путин заявил, что быстрое восстановление ключевых секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции. Об этом сообщает ТАСС.

«В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом <...> также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры», — сказал он.

По словам президента, правительство и Центробанк реагируют соответствующим образом. «Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были скоординированы, выверены и сбалансированы», — отметил Путин.

Недавно Путин на совещании с членами правительства признал, что остро стоит вопрос с подорожанием овощей из «борщевого набора».

Алексей Нечаев