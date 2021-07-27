Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Олимпиады-2020

Мужская сборная России обыграла команду Нидерландов (21:19) в четвертьфинале соревнований по баскетболу 3х3 в рамках Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Самым результативным в составе россиян стал Александр Зуев, набравший 9 очков.

В полуфинале российская команда сыграет с Сербией, которой сегодня проиграла в групповом этапе турнира. Встреча состоится 29 июля. В другой полуфинальной паре встретятся Бельгия и Латвия.

Отметим, что женская сборная России в полуфинале встретится с Китаем, а баскетболистки США будут противостоять команде Франции.