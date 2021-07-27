В МВД по Татарстану поступило порядка 100 заявлений вкладчиков Finiko

На сегодняшний день в МВД по Татарстану поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков Finiko. Суммы ущерба варьируются от 100 тысяч до 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

По каждому из заявлений в ходе следствия примут процессуальное решение. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия для установления наиболее полной картины совершения преступления.

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Уголовное дело Finiko находится в производстве Главного следственного управления МВД по РТ. Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ).

Начальник отдела УЭБиПК МВД по РТ Руслан Давлетьяров сегодня сообщил, что среди пострадавших вкладчиков компании Finiko, которую ЦБ признал финансовой пирамидой, могут быть госслужащие.



Вчера СМИ выяснили, что крупные российские банки стали препятствовать проведению операций с юрлицами из информационного списка ЦБ, который регулятор составил, исходя из признаков нелегальной деятельности на финрынке. В перечне есть и татарстанская Finiko.