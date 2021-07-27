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В МВД Татарстана подозревают, что среди пострадавших вкладчиков Finiko есть госслужащие

11:58, 27.07.2021 5
В МВД Татарстана подозревают, что среди пострадавших вкладчиков Finiko есть госслужащие
Фото: finikoru.com

Среди пострадавших вкладчиков компании Finiko, которую ЦБ признал финансовой пирамидой, могут быть госслужащие, подозревают в МВД по Татарстану. Начальник отдела УЭБиПК МВД по РТ Руслан Давлетьяров предположил, что они боятся или стесняются писать заявления.

Количество пострадавших вкладчиков Finiko, написавших заявления в правоохранительные органы, выросло до 100 человек. Число пострадавших по России, обратившихся в ведомство, выросло до тысячи.

Некоторые представители вкладывали в Finiko до 500 тысяч рублей, другие — миллион и больше. Есть случаи, когда граждане относили в организацию восемь миллионов рублей, сообщает «Татарстан 24».

Фото: pixabay.com

СМИ сообщили, что крупные российские банки стали препятствовать проведению операций с юрлицами из информационного списка ЦБ, который регулятор составил, исходя из признаков нелегальной деятельности на финрынке. В перечне есть и татарстанская Finiko. По данным издания, один крупный банк рекомендовал в течение 30 дней закрыть счет в компании из списка. Другой организации отказали в открытии счета. Такие случаи не единичны. Возможный следующий шаг со стороны финансовых структур — отказ от приема платежей в пользу компаний из списка.

Президент республики Рустам Минниханов обратил внимание, что в адрес органов власти поступают обращения с просьбой привлечь к ответственности лидеров одной из финансовых структур. Минниханов поручил руководителям правоохранительных органов дать правовую оценку действиям финансовой группы. А также обратить внимание на то, что организаторы объединения под видом решения проблем предлагают гражданам вложиться в новую финансовую структуру.

Маргарита Головатенко
Происшествия Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 12:04
    Казино казино казино
    Это музыка песни вино
    Это слезы растраченных лет
    И фортуны счастливый билет...
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  • Анонимно 12:23
    Есть и сотрудники силовых органов.
    Впрочем, их обязанность - обратить внимание на действующую пирамиду и сообщить об этом в органы
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  • Анонимно 12:24
    там не только госслужащие - там силовики есть
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    Анонимно 12:41
    Уволить их за профнепригодность. А у экономистов дипломы отобрать.
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  • Анонимно 13:05
    это же было все на виду, все об этом знали...только к сожалению, лавочку прикрыли после задержек процентных выплат
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