В Казани временно ограничат движение по улице Чингиза Айтматова
В Казани временно ограничат движение по улице Чингиза Айтматова из-за строительства метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
С 30 июля по 24 августа проезд будет закрыт на улице Чингиза Айтматова, возле дома №1.
Со 2 по 31 августа для движения будет закрыт участок возле дома №1 по улице Чингиза Айтматова и возле строения №90б по улице Юлиуса Фучика.
В Казани со среды, 28 июля, временно ограничат движение пешеходов и транспорта по автодороге на улице Татарстан. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода.
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