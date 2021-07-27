В Казани временно ограничат движение по улице Чингиза Айтматова

Фото: Максим Платонов

В Казани временно ограничат движение по улице Чингиза Айтматова из-за строительства метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 30 июля по 24 августа проезд будет закрыт на улице Чингиза Айтматова, возле дома №1.

Со 2 по 31 августа для движения будет закрыт участок возле дома №1 по улице Чингиза Айтматова и возле строения №90б по улице Юлиуса Фучика.

Фото: kzn.ru

В Казани со среды, 28 июля, временно ограничат движение пешеходов и транспорта по автодороге на улице Татарстан. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода.

Алексей Нечаев