В Казани до 10 сентября ограничат движение по улице Татарстан

Фото: Олег Тихонов

В Казани со среды, 28 июля, временно ограничат движение пешеходов и транспорта по автодороге по улице Татарстан. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода.

По 10 сентября для движения закроют участок от здания №1 по улице Татарстан до улицы Марселя Салимжанова, сообщается на сайте мэрии Казани.

Скриншот/Яндекс.Карты

Напомним, в городе временно ограничили движение по ул. Габдуллы Тукая из-за выноса коммуникаций и переустройства светофорных объектов. До 15 августа закрыт участок улицы на пересечении с ул. Салиха Сайдашева.



Татьяна Демина