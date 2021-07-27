В Казани продолжается отбор на должность председателя Комитета по транспорту

В Казани 3 августа завершится прием заявок для участия в отборе на должность председателя Комитета по транспорту. Кандидатам нужно будет подготовить проект развития транспортной системы столицы Татарстана с развернутым описанием конкретных проблем и путями их решения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Финалисты определятся по итогам встречи с экспертами транспортной отрасли, презентации проектов. Они встретятся с мэром Казани Ильсуром Метшиным и членами экспертного совета.

Фото: kzn.ru

Основные требования к кандидатам: наличие высшего образования, стаж муниципальной службы не менее одного года или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет.

Руководитель исполкома Рустем Гафаров объявил о проведении конкурса на должность председателя Комитета по транспорту. Занимавший ранее пост председателя городского Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков теперь руководит МУП «Метроэлектротранс». На этом посту он сменил Асфана Галявова.

Алексей Нечаев