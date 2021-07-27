В Татарстане спрос на долевое строительство увеличился почти на 30%

Фото: Максим Платонов (архив)

За первое полугодие 2021 года Росреестром Татарстана зарегистрировано 9 685 договоров участия в долевом строительстве. Их число выросло на 26% — за первые шесть месяцев 2020-го в республике заключили 7 671 ДДУ.

Договоров, которыми предусмотрена обязанность участника долевого строительства внести деньги на счет эскроу, в республике по итогам января — июня этого года стало на 140% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по РТ.



На сегодняшний день в Татарстане 70% новостроек возводится с привлечением эскроу, рассказал замруководителя ведомства Линар Гатин. «Таким образом, дольщики сохраняют свои денежные средства на этом эскроу-счете до завершения строительства, что является надежной гарантией хранения денег», — пояснил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Строительство многоквартирных жилых домов застройщиком ведется за счет собственных средств или проектного финансирования, добавил Гатин.

Напомним, в Татарстане по состоянию на 1 июня 2021 года объем средств на счетах эскроу превысил 49,3 млрд рублей. Всего в республике на эту дату у участников долевого строительства их было около 14 тысяч, рассказали в Отделении Нацбанка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.

Татьяна Демина