В аэропорту Казани задержали иностранца, который пытался ввезти в страну почти 400 SIM-карт

В Международном аэропорту города Казани сотрудники таможни обнаружили у гражданина Таджикистана две картонные коробки, набитые SIM-картами оператора сотовой связи «Билайн». В одной находилось 198 штук, в другой — 200. Общее количество составило 398 штук. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

23-летний парень заявил, что обе коробки принадлежат его земляку, который и попросил передать их своему знакомому, проживающему в Москве. Отмечается, что в отношении данного товара следовало произвести таможенное декларирование. В отношении молодого человека возбуждено административное дело за правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 16.2 КоАП РФ. SIM-карты изъяли. По делу ведется административное расследование.

В апреле сообщалось, что в Казани бесплатно раздают SIM-карты. Об этом «Реальному времени» рассказал очевидец, который получил такую симку возле подземного пешеходного перехода на улице Ершова.

Алексей Нечаев