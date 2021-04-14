В Казани бесплатно раздают SIM-карты — ранее эксперты предупреждали об их опасности

В Казани бесплатно раздают SIM-карты. Об этом «Реальному времени» сообщил очевидец, который получил такую симку возле подземного пешеходного перехода на улице Ершова.

По его словам, SIM-карты прохожим раздавал обычный мужчина «как обычные рекламные визитки». На симке написано, что она имеет нулевой баланс и для ее использования нужно положить 150 рублей.

Отметим, что практика раздачи бесплатных SIM-карт распространена в Москве, особенно у станций метро. Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский рассказывал, что ими не стоит пользоваться: во-первых, никакой гарантии, что раздающий такие симки человек действительно является сотрудником сотового оператора, во-вторых — непонятно, на кого они зарегистрированы.

«Если вы пополните баланс сим-карты, к примеру, на тысячу рублей, а номер отберут через блокировку и восстановление, то, естественно, вернуть потраченные средства обратно вы не сможете. Более того, техподдержка даже не станет общаться с вами, если вы не владелец номера. Выглядеть это будет так, как будто вы добровольно пополнили счет другому человеку», — отметил эксперт.

Также он заявил, что не нужно связывать номер бесплатной SIM-карты с аккаунтами, на которых есть ваша платежная и личная информация, так как есть риск потерять деньги и лишиться доступа к аккаунтам.