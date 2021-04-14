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В Казани бесплатно раздают SIM-карты — ранее эксперты предупреждали об их опасности

09:43, 14.04.2021 1
В Казани бесплатно раздают SIM-карты — ранее эксперты предупреждали об их опасности
Фото: realnoevremya.ru

В Казани бесплатно раздают SIM-карты. Об этом «Реальному времени» сообщил очевидец, который получил такую симку возле подземного пешеходного перехода на улице Ершова.

По его словам, SIM-карты прохожим раздавал обычный мужчина «как обычные рекламные визитки». На симке написано, что она имеет нулевой баланс и для ее использования нужно положить 150 рублей.

Отметим, что практика раздачи бесплатных SIM-карт распространена в Москве, особенно у станций метро. Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский рассказывал, что ими не стоит пользоваться: во-первых, никакой гарантии, что раздающий такие симки человек действительно является сотрудником сотового оператора, во-вторых — непонятно, на кого они зарегистрированы.

«Если вы пополните баланс сим-карты, к примеру, на тысячу рублей, а номер отберут через блокировку и восстановление, то, естественно, вернуть потраченные средства обратно вы не сможете. Более того, техподдержка даже не станет общаться с вами, если вы не владелец номера. Выглядеть это будет так, как будто вы добровольно пополнили счет другому человеку», — отметил эксперт.

Также он заявил, что не нужно связывать номер бесплатной SIM-карты с аккаунтами, на которых есть ваша платежная и личная информация, так как есть риск потерять деньги и лишиться доступа к аккаунтам.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    Это получается всероссийская кампания по набору клиентской базы Билайн, в Спб тоже раздают и именно этой компании. У Билайн проблемы с клиентской базой давно, сейчас придумывает нетривиальные способы её увеличения. Опасности преувеличены, никто в здравом уме не будет синхронизировать эти симки с платёжными аккаунтами, никто сразу не положит тысячи рублей на счёт, надо просто проверить номер, указанный на самой карточке с номером симки через запрос командой.
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